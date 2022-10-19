Звезда «Великой» вспомнила свое школьное прозвище

«В детстве я сильно комплексовала из-за внешности. Был такой бразильский сериал (страшно популярный, но я не помню его название) — там одну из героинь называли "худышкой". В честь нее мне в школе дали такую кличку. Я ужасно комплексовала и никогда не носила мини, никогда. Стеснялась своих худых ног и белой кожи», — поделилась телезвезда.