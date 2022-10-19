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1 час назад

Звезда сериала «Великая» вспомнила свое школьное прозвище

Мослентаиещё 1

Звезда сериала «Великая», актриса Юлия Снигирь в интервью «Газете.Ru» рассказала о детских комплексах по поводу внешнего вида и вспомнила школьное прозвище. Артистка призналась, что ребенком была очень худой и бледной.

Звезда «Великой» вспомнила свое школьное прозвище
Фото: МослентаМослента

«В детстве я сильно комплексовала из-за внешности. Был такой бразильский сериал (страшно популярный, но я не помню его название) — там одну из героинь называли "худышкой". В честь нее мне в школе дали такую кличку. Я ужасно комплексовала и никогда не носила мини, никогда. Стеснялась своих худых ног и белой кожи», — поделилась телезвезда.

Актриса призналась, что избавилась от комплексов во взрослом возрасте, когда стала сниматься в кино. Она добавила, что наконец смогла себе позволить носить наряды, которые открывают ноги.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк 26-летняя Анна также рассказала о комплексах, с которыми ей пришлось столкнуться в детстве.

Актеры,Великая,Анастасия Заворотнюк,Юлия Снигирь,
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