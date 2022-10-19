Романтическая история Колина Ферта, достойная экранизации

На экране он воплощает мечту женщин — обходительного, умного, успешного и галантного джентльмена. А в жизни Колин не смог удержать ту, ради которой готов был на все.

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В 1997 году в Британии все говорили не о погоде, политике и даже не о королевской семье: публику интересовало лишь одно — как любимец народа, настоящий английский джентльмен решил жениться на итальянке, шумной и невоспитанной. Почему же он не выбрал одну из тысяч «английский роз», готовых раскрыть актеру свои объятия? Поклонники Ферта его жену отказывались принимать, хотя Колин делал для этого все возможное. В каждом интервью он рассказывал, как супруга изменила его жизнь, как она вдохновляет его, делает счастливее. Публика не верила. Как оказалось, не зря.

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Почти кино

В 2003 году на экраны вышел фильм «Реальная любовь», герой Колина Ферта в нем едет в Португалию лечить разбитое сердце и влюбляется в заурядную, на первый взгляд, домработницу Аурэлию. Он не знает ни слова на ее языке, а она совсем не говорит по-английски. Но, конечно, это не мешает любви главных героев. В Британии шептались, что эту историю придумал сам Ферт, ведь она так похожа на то, что произошло с ним всего семь лет назад. Тогда, в 1996 году, актер приехал на съемки в Италию, недавно расставшись с давней подругой. В первый же день он увидел 25-летнюю Ливию Джуджоли. Шумная итальянка рассказывала кому-то о съемках, а Колин смотрел на нее и понимал, что пропал. Ему было 35, у него была карьера, деньги и любовь зрителей по всему миру. У Ливии не было ничего, кроме его сердца. Колин добивался итальянку с жаром и невероятной настойчивостью: раз в две недели он летал в Италию, учил язык, осыпал подарками родных Ливии. А те лишь смеялись, когда Ферт пытался доказать, что в Англии он — завидный жених. Колин привез невесту в Лондон и постоянно говорил о том, как влюблен в итальянку. Актер знакомил ее со звездами первой величины, одевал в лучшие наряды, но публика Ливию не принимала.

Миссис Ферт

Привязанная к Италии, Ливии продолжала раз в месяц летать в Рим, а сыновей назвала типично итальянскими имена — Лука и Маттео. Колин был не против, ведь это делало его любимую счастливой. В 2005 году супруга Ферта организовала свой бизнес, основанный на эко производстве одежды. Позже она открыла фонд помощи женщинам в трудной ситуации. Тогда Ливия не знала, что сама будет нуждаться в защите, поддержке, которые так и не получит от тех, на кого больше всего рассчитывала.

Неразлучны

Они были вместе всегда, Колин светился от гордости рядом с женой. Он часто летал в Рим, получил двойное гражданство. Ливии начали уважать за позицию, бизнес и совершенное спокойствие. Она не ревновала Ферта ни к одной из его партнерш по съемкам, не ездила с мужем по всему миру, занимаясь своими делами. Может, поэтому однажды Колин признался в интервью:

«Какой бы ослепительно красивой ни была моя партнерша по съемкам и какими бы влюбленными глазами на меня ни смотрела, она не сравнится с моей женой. Ливия для меня самая прекрасная женщина на всем белом свете!»

А через два года после этого заявления разорвалась настоящая бомба. Пресса узнала, что Ферт и его жена подали заявление в полицию, сообщив, что почти год их преследует некий итальянец, донимая письмами, звонками и угрозами.

Семейные тайны

Репортеры наседали на семью, публика требовала объяснений. И Колин сдался. Он рассказал, что в 2014 году они с Ливией приняли решение на время расстаться, чтобы решить назревающие конфликты и спасти семью. А причина для ссор была: оказалось, что в Риме супруга актера закрутила роман с тем самым итальянцем, который шантажировал семью и грозил продать прессе доказательства измены. История любой измены невозможна без унизительных моментов и боли. Переживать ее невыносимо тяжело даже наедине с собой. Испытывать это сомнительное удовольствие на глазах у всего мира, наверное, в разы тяжелее. Если, конечно, в какой-то момент не становится все равно. Но Колину Ферту было не все равно. Соперник давал бесконечные интервью, посвящая прессу во все интимные подробности. Он уверял, что Ливия давно не любит Колина, а их роман длился целый год. По словам Бранкаччиа, они действительно знали друг друга давно: насколько он не уточнял, но в прессе часто писали, что «с детства». Встреча, после которой у них все закрутилось, состоялась не где-нибудь, а в итальянском доме Колина и Ливии в Умбрии. И это очень странно на фоне утверждений пары о том, что эта связь имела место быть во время их «расставания».

«За 11 месяцев, что мы были вместе, у меня в телефоне огромное количество наших совместных фотографий, ее сообщений, ее признаний в чувствах, ее видео, в конце концов, — возмущался Марко Бранкаччиа, — полиция забрала телефон и ноутбук, вот пусть сами своими глазами все это и увидят»

И все же казалось, что Колин и Ливия смогли преодолеть сложный период. Они снова были вместе. Снова выглядели счастливыми. Почти два года актер и его жена делали вид, что обрели потерянную гармонию. Пока пресс-секретарь Колина не выступил с обращением.

«Колин и Ливия Ферт расстаются. Они будут поддерживать дружбу во имя любви к своим сыновьям. Они просят уважать их частную жизнь. Больше никаких комментариев не последует»