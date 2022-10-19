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28 минут назад

Звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон рассказал о своих проблемах с алкоголем

Чемпионат.comиещё 1

Британский актёр Том Фелтон, наиболее известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов о «Гарри Поттере», выпустил мемуары «По ту сторону палочки: Магия и хаос во взрослении волшебника», где он откровенно рассказал о своих проблемах с алкоголем и о побеге из рехаба.

Звезда «Гарри Поттера» рассказал о проблемах с алкоголем
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Проблемы с алкоголем у 35-летнего артиста начались вскоре после переезда в Лос-Анджелес — в период с 25 до 30 лет. В то время Том выпивал несколько литров пива в сутки, запивая каждый рюмкой виски. Актёр отметил, что в скором времени он начал пить и на работе, приходя на площадку в нетрезвом состоянии.

Фелтон не планировал решать эту проблему, но его убедил адвокат, который рассказал, что от алкоголя смертность гораздо выше, чем принято считать в обществе. В итоге Том лёг в реабилитационный центр в Малибу, откуда сбежал менее чем через сутки после прибытия. Он пробовал лечь в другой центр, но его оттуда выгнали после того, как его обнаружили в комнате одной из лечащихся девушек.

Исполнитель роли Драко смог временно побороть алкогольный порок благодаря собаке по кличке Уиллоу, которую он завёл. Но через несколько лет алкоголизм пробудился вновь, после чего актёр вновь отправился на реабилитацию.

"Я могу честно сказать, что это было одно из самых трудных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать. Но сам факт, что я смог признаться себе, что мне нужна помощь, и решить что-то с этим сделать, — очень важен".

Тома активно поддерживает коллега Эмма Уотсон, которая в фильмах о «Гарри Поттере» сыграла Гермиону. Именно она посоветовала Фелтону рассказать в мемуарах о побеге из рехаба.

Эмма активно меня поддерживала. После её ободрения я обрел немного больше уверенности в себе, чтобы сказать: «Знаешь что? Это произошло, и это часть моей жизни».

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