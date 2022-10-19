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37 минут назад

«Не хочу иметь с этим ничего общего». Алан Мур — про «Хранителей»

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Недавно писатель и автор комиксов, известный по «Хранителям», «V — значит вендетта» и другим произведениям Алан Мур рассказал журналу GQ о своём разговоре с шоураннером «Хранителей» от HBO.

«Не хочу иметь с этим ничего общего»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Алан Мур ранее негативно высказывался по поводу адаптаций комиксов. Конечно, ему также не понравилась идея сериала «Хранители» для HBO. Он отметил, что получил посылку от шоураннера сериала, в которой было письмо.

Письмо начиналось со слов: «Дорогой мистер Мур, я один из тех ублюдков, которые уничтожают «Хранителей». Это явно было не лучшее начало. Потом начался какой-то невротический бред.

Писатель отметил, что ранее говорил Warner Bros. о том, что им не стоит с ним связываться, поскольку его мало интересуют адаптации комиксов. Ответ Мура оказался грубоватым.

Послушай, это смущает меня. Я не хочу иметь ничего общего ни с тобой, ни с твоим шоу. Пожалуйста, больше не пиши мне.

По мнению писателя, кино и сериалы не имеют ничего общего с его работами, однако в общественном сознании те же «Хранители» ассоциируются именно с Муром. К тому же писатель отметил, что смысл, показанный в «Хранителях», отличается от первоначальной задумки.

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