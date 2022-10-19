Сыгравший Морфеуса раскритиковал четвертую "Матрицу"

"[Новая "Матрица"] была не так плоха, как я думал. Но и не так хороша, как я надеялся. Однако мне показалось, что Керри-Энн [Мосс] и Киану [Ривз] действительно сделали свое дело. Да, так мне показалось", — отметил Фишберн, сыгравший капитана корабля "Навуходоносор" Морфеуса в первых трех "Матрицах".