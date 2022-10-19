Сыгравший Морфеуса раскритиковал четвертую "Матрицу"

Американский актер Лоренс Фишберн в разговоре с Variety поделился впечатлениями от фильма Ланы Вачовски "Матрица: Воскрешение", который стал продолжением научно-фантастической трилогии "Матрица".
"[Новая "Матрица"] была не так плоха, как я думал. Но и не так хороша, как я надеялся. Однако мне показалось, что Керри-Энн [Мосс] и Киану [Ривз] действительно сделали свое дело. Да, так мне показалось", — отметил Фишберн, сыгравший капитана корабля "Навуходоносор" Морфеуса в первых трех "Матрицах".
Как признался актер в ходе той же беседы, его не расстроил тот факт, что франшизу продолжили без его участия. Фильм "Матрица: Воскрешение" был выпущен в декабре 2021 года. В ленте звезды оригинальной трилогии Киану Ривз и Керри-Энн Мосс вернулись к ролям Нео и Тринити, а образ Морфеуса воплотил на экране Яхья Абдул-Матин II, известный по картинам "Величайший шоумен" и "Аквамен".
Также в четвертой "Матрице" снялись Джада Пинкетт Смит, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф и Нил Патрик Харрис. "Воскрешение" стало первой частью франшизы, сделанной без участия постановщицы Лилли Вачовски и других ключевых членов команды, которая работала над трилогией.