Звезда «Бригады» поражает фанатов моложавой внешностью

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева за 20 лет стала почти неузнаваема.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Артистка прославилась благодаря роли невесты Саши Белого в сериале «Бригада». С того времени Гусева сильно изменилась. Образ скромницы она поменяла на образ роковой женщины. Как отметили фанаты, именно из-за этого актриса сильно помолодела, передает BLITZ+.