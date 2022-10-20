Садальский: Михалкову мешает "его чувство превосходства над зрителем"

Актер прокомментировал слова Михалкова о том, что режиссера не любят, потому что ему завидуют. Садальский не согласился с данной позицией. Он предположил, что кинематографисту может мешать «его чувство превосходства над зрителем».

Актер отметил, что согласен со словами генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста о режиссерах. «Проблема в том, что Господь беседует с художником, когда ему хочется, а не тогда, когда художнику хочется поехать на Каннский кинофестиваль…» — процитировал продюсера Садальский.