Звезда "Хеллбоя" снимется в триллере "Бандит"

Американский актер Рон Перлман пример участие в триллере «Бандит» с Лиамом Нисоном в главной роли. Об этом сообщает Deadline.
Также к актерскому составу присоединились Йолонда Росс и Дэниэл Димер. Режиссер картины — Ганс Петтер Муланд, известный по фильмам «Ноль градусов Кельвина», «Абердин», «Страна надежды». Над сценарием работает Тони Гэйтон.
Грядущий триллер расскажет о стареющем бостонском гангстере, который пытается восстановить связь со своими детьми и исправить ошибки прошлого.
Рон Перлман снимался в таких проектах, как «Хеллбой: Герой из пекла», «Тихоокеанский рубеж», «Святым тут не место», «Сыны анархии».
Ранее Перлман женился на актрисе Эллисон Данбар.