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2 часа назад

Звезда "Хеллбоя" Рон Перлман снимется в триллере "Бандит" с Лиамом Нисоном

Газета.Ru

Американский актер Рон Перлман пример участие в триллере «Бандит» с Лиамом Нисоном в главной роли. Об этом сообщает Deadline.

Звезда "Хеллбоя" снимется в триллере "Бандит"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Также к актерскому составу присоединились Йолонда Росс и Дэниэл Димер. Режиссер картины — Ганс Петтер Муланд, известный по фильмам «Ноль градусов Кельвина», «Абердин», «Страна надежды». Над сценарием работает Тони Гэйтон.

Грядущий триллер расскажет о стареющем бостонском гангстере, который пытается восстановить связь со своими детьми и исправить ошибки прошлого.

Рон Перлман снимался в таких проектах, как «Хеллбой: Герой из пекла», «Тихоокеанский рубеж», «Святым тут не место», «Сыны анархии».

Ранее Перлман женился на актрисе Эллисон Данбар.

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