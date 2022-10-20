Звезда "Хеллбоя" снимется в триллере "Бандит"

Американский актер Рон Перлман пример участие в триллере «Бандит» с Лиамом Нисоном в главной роли. Об этом сообщает Deadline.

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Также к актерскому составу присоединились Йолонда Росс и Дэниэл Димер. Режиссер картины — Ганс Петтер Муланд, известный по фильмам «Ноль градусов Кельвина», «Абердин», «Страна надежды». Над сценарием работает Тони Гэйтон.

Грядущий триллер расскажет о стареющем бостонском гангстере, который пытается восстановить связь со своими детьми и исправить ошибки прошлого.