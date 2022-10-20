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1 час назад

Как сложилась судьба Алексея Литвинова после фильма «Старик Хоттабыч»

Krasnodar Room

После роли Вольки Костылькова в фильме «Старик Хоттабыч» Алексею Литвинову пророчили стать успешным актером. Но судьба его сложилась совсем иначе.

Как сложилась судьба Литвинова после «Старика Хоттабыча»
Фото: Krasnodar RoomKrasnodar Room

Алексей Литвинов после выхода на экраны детского фильма «Старик Хоттабыч» проснулся самым известным ребенком Советского Союза. Однако на съемки фильма он попал случайно, и изначально Литвинов даже не попал в актерский состав.

После успешного дебюта ему пророчили стать известным актером, более того, он регулярно получал приглашения на съемки. Только Алексей Литвинов отказывался от участия во всех новых проектах. Он быстро потерял интерес к кинематографу. По образованию инженер-электрик, 15 лет проработал в Мурманске. Так он 3 года ходил на корабле в море.

Но после распада СССР Алексей Литвинов не смог найти работу по специальности и переквалифицировался в строителя.

Актеры,Старик Хоттабыч,Алексей Литвинов,
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