Дэвис вспомнила, кто ей помог прекратить домогательства Николсона

"Я набрала его номер, а он в ответ спросил у меня, когда между нами случится близость? Я тут же повторила фразу, которой меня научил Хоффман. Джек тяжело вздохнул и просто ответил: черт, откуда ты этого набралась? Но после этого его домогательства прекратились".