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15 минут назад

Джина Дэвис рассказала, кто ей помог прекратить домогательства Джека Николсона

Мария Иглина

Актриса Джина Дэвис рассказала, как однажды подверглась домогательствам со стороны Джека Николсона. Справиться с этим ей помог совет Дастина Хоффмана. Об этом сообщает IndieWire.

Дэвис вспомнила, кто ей помог прекратить домогательства Николсона
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

На заре своей карьеры актриса часто посещала ужины с различными кастинг-директорами, на которых присутствовал и Джек Николсон, оказывавший ей знаки внимания.

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Обратившись к Хоффману, он дал ей совет, как избегать подобных навязчивых ухаживаний:

"Просто скажи: слушай, ты очень красивый, и я бы хотела быть с тобой, но боюсь, что это нарушит сексуальное напряжение между нами. Это должно сработать".

И однажды Дэвис передали записку с просьбой позвонить Николсону:

"Я набрала его номер, а он в ответ спросил у меня, когда между нами случится близость? Я тут же повторила фразу, которой меня научил Хоффман. Джек тяжело вздохнул и просто ответил: черт, откуда ты этого набралась? Но после этого его домогательства прекратились".

Ранее стало известно, что Ван Дамм хочет сыграть в сиквеле "Мортал Комбат".

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