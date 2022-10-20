Дэвис вспомнила, кто ей помог прекратить домогательства Николсона

Актриса Джина Дэвис рассказала, как однажды подверглась домогательствам со стороны Джека Николсона. Справиться с этим ей помог совет Дастина Хоффмана. Об этом сообщает IndieWire.
На заре своей карьеры актриса часто посещала ужины с различными кастинг-директорами, на которых присутствовал и Джек Николсон, оказывавший ей знаки внимания.
Обратившись к Хоффману, он дал ей совет, как избегать подобных навязчивых ухаживаний:
"Просто скажи: слушай, ты очень красивый, и я бы хотела быть с тобой, но боюсь, что это нарушит сексуальное напряжение между нами. Это должно сработать".
И однажды Дэвис передали записку с просьбой позвонить Николсону:
"Я набрала его номер, а он в ответ спросил у меня, когда между нами случится близость? Я тут же повторила фразу, которой меня научил Хоффман. Джек тяжело вздохнул и просто ответил: черт, откуда ты этого набралась? Но после этого его домогательства прекратились".
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