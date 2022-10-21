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2 часа назад

Шарлиз Терон поставила условие создателям «Форсажа»

Inc-News

Знаменитость согласится сняться в спин-оффе проекта при выполении одного ее требования.

Шарлиз Терон поставила условие создателям «Форсажа»
Фото: Inc-NewsInc-News

Без Шарлиз Терон нынешний «Форсаж» уже трудно себе представить. Ее персонаж по имени Сайфер держит в напряжении зрителей в восьмом, девятом сезоне и будет держать в десятом, который готовится к премьере.

На фоне слухов о создании спин-оффа серии «Форсаж» актриса Шарлиз Терон заявила, что даст согласие на свое участие в проекте при одном условии.

«Если в картине появится мадам Хелен Миррен, я тут же приеду подписывать контракт», - заявила знаменитость.

Пока не известно, появится ли Миррен в десятом «Форсаже», но в восьмом и девятом сезоне мать Оуэна в ее исполнении зрителям пришлась по душе. Как выясняется, и ее коллеге Шарлиз Терон тоже.

Актеры,Форсаж,Шарлиз Терон,Хелен Миррен,
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