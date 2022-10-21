Козловский станет режиссером фильма «Дакар»

Фильм «Дакар» ранее собирался снимать Алексей Сидоров, который работал над «Т-34» и «Бой с тенью».

Фото: runews24.ru runews24.ru

Однако теперь стало известно, что режиссёрское кресло займёт Козловский. Фильм «Дакар» станет его четвёртым проектом, который он поставит.

Производством кинокартины займутся студия ТРИТЭ и DK Entertainment. Детали сюжета, состав актёров и дата выхода фильма пока не разглашаются.

Возможно, в кинокартине будет рассказано о ежегодном ралли-марафоне «Дакар».