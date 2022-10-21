Козловский станет режиссером фильма «Дакар»

Фильм «Дакар» ранее собирался снимать Алексей Сидоров, который работал над «Т-34» и «Бой с тенью».
Однако теперь стало известно, что режиссёрское кресло займёт Козловский. Фильм «Дакар» станет его четвёртым проектом, который он поставит.
Производством кинокартины займутся студия ТРИТЭ и DK Entertainment. Детали сюжета, состав актёров и дата выхода фильма пока не разглашаются.
Возможно, в кинокартине будет рассказано о ежегодном ралли-марафоне «Дакар».
Недавно студия ТРИТЭ поручила Козловскому работу над фильмом «Гандбол», сценаристом выступит Олег Маловичко, работавший над фильмами и сериалами «Нулевой пациент», «Мажор» «Повелитель ветра», «Команда», «Спутник».