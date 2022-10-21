Как Олег Ефремов чуть не угодил в международный скандал

Советский актер Олег Ефремов был одним из самых популярных в СССР. На его счету десятки актерских и режиссерских работ, а также роли на сцене “Современника” и МХАТа. Ефремов был действительно талантливым актером, но в его жизни была пагубная привычка, которая не раз мешала ему. О том, как Ефремов однажды чуть не угодил в международный скандал — в материале “Рамблера”.

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Проблемы с алкоголем у актера начались еще в молодости. Сначала он выпивал с друзьями-мальчишками, потом это были его коллеги в “Современнике”, которые никогда не выходили на сцену “сухими”. Привычка сильно изменила жизнь Ефремова, но после того, как он возглавил МХАТ, компания из желающих выпить убавилась, и он употреблял в одиночестве. Как рассказывала его дочь Анастасия, даже гастроном в его доме прозвали “ефремовским”.

Алкоголь иногда помогал ему в творчестве, ведь после нескольких рюмок он фонтанировал идеями, записывал их, а потом реализовывал в жизнь. Однако так было не всегда. Как рассказывали его друзья, довольно часто после употребления спиртного он становился агрессивным. У него даже было “хобби” — бить чужие машины.

В МХАТе пытались бороться с зависимостью актера и приставили к нему помощника режиссера, который на самом деле был нужен для того, чтобы следить за буйным Ефремовым.

В 1973 году труппа театра поехала на гастроли в Болгарию, и там Ефремов рискнул влипнуть в международный скандал. Его охранял помощник режиссера, но в какой-то момент актер улизнул. Когда его начали искать, он уже смог все испортить.

В тот вечер актеры были приглашены на званый ужин с главой Болгарии Тодором Живковым. Когда он отошел из-за стола, а потом вернулся, то увидел, что на его месте спит напившийся Ефремов. Картина была классической: актер лежал лицом в салате. Когда Живков попытался его разбудить и поднял его голову, то был послан.