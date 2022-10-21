Тайна трагической смерти Галюни из «Белых рос»

Актриса Юлия Космачева, сыгравшая Галюню в фильме «Белые росы», скончалась на 25-м году жизни. Тайна ее трагической смерти остается неразгаданной.
Космачева легко вживалась в роль, это очень нравилось режиссерам. Юная актриса всегда знала, как подать себя перед камерой.
Девушка окончила институт, решив связать свою жизнь с телевидением. По словам ее матери, в деть смерти артистка отправилась к другу в гости.
Через некоторое время он сообщил, что Космачева скончалась. Что произошло в тот роковой день, до сих пор неизвестно, пишет Дзен-канал «Люди и судьбы».