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3 часа назад

Тайна трагической смерти Галюни из фильма «Белые росы»

Слово и Дело

Актриса Юлия Космачева, сыгравшая Галюню в фильме «Белые росы», скончалась на 25-м году жизни. Тайна ее трагической смерти остается неразгаданной.

Тайна трагической смерти Галюни из «Белых рос»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Космачева легко вживалась в роль, это очень нравилось режиссерам. Юная актриса всегда знала, как подать себя перед камерой.

Девушка окончила институт, решив связать свою жизнь с телевидением. По словам ее матери, в деть смерти артистка отправилась к другу в гости.

Через некоторое время он сообщил, что Космачева скончалась. Что произошло в тот роковой день, до сих пор неизвестно, пишет Дзен-канал «Люди и судьбы».

Актеры,Юлия Космачева,
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