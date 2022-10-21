Тайна трагической смерти Галюни из «Белых рос»

Актриса Юлия Космачева, сыгравшая Галюню в фильме «Белые росы», скончалась на 25-м году жизни. Тайна ее трагической смерти остается неразгаданной.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Космачева легко вживалась в роль, это очень нравилось режиссерам. Юная актриса всегда знала, как подать себя перед камерой.

Девушка окончила институт, решив связать свою жизнь с телевидением. По словам ее матери, в деть смерти артистка отправилась к другу в гости.