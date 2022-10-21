Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+19° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
54 минуты назад

Актриса Немоляева рассказала, что "практически перестала видеть" после смерти супруга

Газета.Ruиещё 1

Актриса Светлана Немоляева заявила, что после смерти супруга Александра Лазарева у нее начались серьезные проблемы со зрением. Ее слова передает Starhit со ссылкой на программу "Малахов".

Немоляева рассказала, что "практически перестала видеть"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Когда Саша ушел из жизни, я практически перестала видеть. Такая была травма. Меня сын заставил сделать операцию. Всю жизнь я не видела, поэтому и не снималась много лет. Пока не появились линзы в стране", - сказала артистка.

Она отметила, что незадолго до смерти мужа они обвенчались.

"Мы об этом много говорили, шутили, мол, надо повенчаться, а то помрем и на том свете не увидимся. У нас дача в Абрамцево, решили там все сделать. Но Саша прожил после всего этого лишь год", - подчеркнула артистка.

Актеры,Александр Лазарев,Светлана Немоляева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители