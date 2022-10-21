Немоляева рассказала, что "практически перестала видеть"

Актриса Светлана Немоляева заявила, что после смерти супруга Александра Лазарева у нее начались серьезные проблемы со зрением. Ее слова передает Starhit со ссылкой на программу "Малахов".
"Когда Саша ушел из жизни, я практически перестала видеть. Такая была травма. Меня сын заставил сделать операцию. Всю жизнь я не видела, поэтому и не снималась много лет. Пока не появились линзы в стране", - сказала артистка.
Она отметила, что незадолго до смерти мужа они обвенчались.
"Мы об этом много говорили, шутили, мол, надо повенчаться, а то помрем и на том свете не увидимся. У нас дача в Абрамцево, решили там все сделать. Но Саша прожил после всего этого лишь год", - подчеркнула артистка.