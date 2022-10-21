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1 час назад

Звезда "Венома" Мишель Уильямс получит специальный приз на кинопремии Gotham Awards—2022

Газета.Ru

Звезде "Фабельманов" и "Венома" Мишель Уильямс вручат специальную награду на 32-й церемонии кинопремии Gotham Awards, которая состоится 28 ноября, сообщает IndieWire.

Звезда "Венома" получит специальный приз на Gotham Awards—2022
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Награда будет вручена актрисе с формулировкой "ярчайшему таланту своего поколения". Уильямс была четырежды номинирована на премию "Оскар", является обладательницей двух "Золотых глобусов" и 1 награды телевизионной премии "Эмми".

"Мы чрезвычайно рады чествовать Мишель Уильямс, которую считаем выдающимся талантом своего поколения. С тех пор как Мишель начала свою карьеру в юном возрасте, она постоянно поднимала планку своего мастерства, раздвигая границы своих ролей. Мишель — настоящая жительница Нью-Йорка, и мы очень рады признать ее одной из нас, отметив наградой на Gotham Awards в этом году", — заявил исполнительный директор Gotham Film & Media Institute Джеффри Шарп.

Актеры,Оскар,Мишель Уильямс,
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