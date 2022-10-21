Звезда "Венома" получит специальный приз на Gotham Awards—2022

"Мы чрезвычайно рады чествовать Мишель Уильямс, которую считаем выдающимся талантом своего поколения. С тех пор как Мишель начала свою карьеру в юном возрасте, она постоянно поднимала планку своего мастерства, раздвигая границы своих ролей. Мишель — настоящая жительница Нью-Йорка, и мы очень рады признать ее одной из нас, отметив наградой на Gotham Awards в этом году", — заявил исполнительный директор Gotham Film & Media Institute Джеффри Шарп.