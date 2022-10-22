Анджелина Джоли сыграет другую суперзвезду

Чилийский режиссер Пабло Ларраин известен своей любовью к образам сильных женщин. Его «Джеки» о Жаклин Кеннеди и «Спенсер» о принцессе Диане получили награды премий «Золотой глобус» и «Оскар». Но останавливаться на достигнутом Пабло не собирается. Его новой героиней станет Мария Каллас — знаменитая американская оперная певица греческого происхождения. На главную роль приглашена сама Анджелина Джоли.

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«Объединить две мои самые глубокие и личные страсти — кино и оперу — давно было моей мечтой. Сделать это с Анджелиной, в высшей степени смелой и любознательной художницей, — вообще предел мечтаний и настоящий подарок», — поделился режиссер.

Пока у проекта есть только рабочее название — «Мария». Сюжет основан на реальных событиях и расскажет «бурную, красивую и трагическую историю» одной из величайших оперных певиц. А если быть точнее, историю заключительного этапа ее жизни: в 70-х Каллас жила в Париже и практически не выходила из квартиры до самой смерти. Позднее итальянские врачи установили, что у Марии было редкое заболевание соединительных тканей, которое по иронии судьбы коснулось голосовых связок.

Анджелина Джоли в восторге от предстоящей роли: «Я очень серьезно отношусь к наследию Марии и сделаю все, что в моих силах, чтобы справиться».