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1 час назад

Анджелина Джоли сыграет другую суперзвезду

Super.ru

Чилийский режиссер Пабло Ларраин известен своей любовью к образам сильных женщин. Его «Джеки» о Жаклин Кеннеди и «Спенсер» о принцессе Диане получили награды премий «Золотой глобус» и «Оскар». Но останавливаться на достигнутом Пабло не собирается. Его новой героиней станет Мария Каллас — знаменитая американская оперная певица греческого происхождения. На главную роль приглашена сама Анджелина Джоли.

Анджелина Джоли сыграет другую суперзвезду
Фото: Super.ruSuper.ru

«Объединить две мои самые глубокие и личные страсти — кино и оперу — давно было моей мечтой. Сделать это с Анджелиной, в высшей степени смелой и любознательной художницей, — вообще предел мечтаний и настоящий подарок», — поделился режиссер.

Пока у проекта есть только рабочее название — «Мария». Сюжет основан на реальных событиях и расскажет «бурную, красивую и трагическую историю» одной из величайших оперных певиц. А если быть точнее, историю заключительного этапа ее жизни: в 70-х Каллас жила в Париже и практически не выходила из квартиры до самой смерти. Позднее итальянские врачи установили, что у Марии было редкое заболевание соединительных тканей, которое по иронии судьбы коснулось голосовых связок.

Анджелина Джоли в восторге от предстоящей роли: «Я очень серьезно отношусь к наследию Марии и сделаю все, что в моих силах, чтобы справиться».

Пока идут подготовительные работы, режиссер и актриса времени зря не теряют. Ларраин занят на съемках исторической черной комедии «Граф» — о чиллийском диктаторе Аугусто Пи, а Джоли работает над своим пятым фильмом «Без крови» в качестве режиссера.

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