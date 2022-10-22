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1 час назад

Стало известно о печальной судьбе «Джентльмена удачи» Раднэра Муратова

Слово и Дело

Российские журналисты рассказали о печальной судьбе «Джентльмена удачи», заслуженного артиста РСФР Раднэра Муратова.

Стало известно о печальной судьбе «Джентльмена удачи» Раднэра Муратова
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Он сыграл очень много ролей, но слава и всесоюзная любовь пришли к нему после роли Василия Алибабаевича в фильме «Джентльмены удачи». Правда, несмотря на это, сам себя Муратов считал человеком, от которого удача как раз отвернулась.

Какие сцены вырезали из фильма "Джентльмены удачи"

Он был мастером эпизодической роли, реже роли второго плана. Даже после оглушительного успеха «Джентльменов удачи» его кинокарьера не пошла вверх — он так и «застрял» в маленьких ролях навечно.

Впоследствии он появился в фильмах «Крейцеровая соната» и «Семь криков в океане», больше его на съемки в картинах не приглашали. В чем дело, никто ничего конкретного сказать не мог. Одни предполагали, что его творческой деятельности помешало страстное увлечение скачками. Другие считали, что всему виной ухудшение здоровья и драмы на любовном фронте.

После инсульта у Раднэра Муратова начались ухудшения в речи и провалы в памяти. Однажды он вышел на улицу и заблудился. Потом сын легендарного «Джентльмена удачи» положил отца в хорошую клинику, в которой он скончался 10 декабря 2004 года, не выходя из комы.

Актеры,Джентльмены удачи,
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