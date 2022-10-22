Стало известно о печальной судьбе «Джентльмена удачи» Раднэра Муратова

Российские журналисты рассказали о печальной судьбе «Джентльмена удачи», заслуженного артиста РСФР Раднэра Муратова.

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Он сыграл очень много ролей, но слава и всесоюзная любовь пришли к нему после роли Василия Алибабаевича в фильме «Джентльмены удачи». Правда, несмотря на это, сам себя Муратов считал человеком, от которого удача как раз отвернулась.

Он был мастером эпизодической роли, реже роли второго плана. Даже после оглушительного успеха «Джентльменов удачи» его кинокарьера не пошла вверх — он так и «застрял» в маленьких ролях навечно.

Впоследствии он появился в фильмах «Крейцеровая соната» и «Семь криков в океане», больше его на съемки в картинах не приглашали. В чем дело, никто ничего конкретного сказать не мог. Одни предполагали, что его творческой деятельности помешало страстное увлечение скачками. Другие считали, что всему виной ухудшение здоровья и драмы на любовном фронте.