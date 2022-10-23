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1 час назад

Светлаков выразил готовность принять участие в съемках фильма про "Локомотив"

Газета.Ruиещё 1

Артист и болельщик московского "Локомотива" Сергей Светлаков сообщил ТАСС, что с удовольствием принял бы участие в фильме к столетию футбольного клуба, при поступлении такого предложения.

Светлаков готов участвовать в съемках фильма про "Локомотив"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам актера, старт съемок фильма к столетию клуба должен был состояться осенью. По мнению шоумена, картина будет красивой и яркой. Светлаков предположил, что в нем будут отражены самые яркие события из жизни "Локомотива", чтобы вспомнить "все вместе".

"Я бы с удовольствием принял участие в фильме к столетию "Локомотива". Мне сказали, что можно в нем поучаствовать, я сказал, что не против. Если нужно будет, я обязательно поучаствую", - сказал собеседник агентства.

Датой основания "Локомотива" считалось 23 июля 1922 года. 22 апреля текущего года пресс-служба клуба сообщила, что собирается провести исследование точной даты основания клуба, так как в ходе работы в архивах для подготовки материалов к празднованию юбилея касательно даты возникли сомнения. Ранее Сергей Светлаков пошутил про скандалы Димы Билана.

Актеры,Дима Билан,Сергей Светлаков,
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