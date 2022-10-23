Как Райану Рейнолдсу в 46 удается выглядеть на 25

Райан Рейнольдс не боится быть нелепым и смешным, но при этом парадоксальным образом остается максимально крутым, удивительно напоминая этим, пожалуй, самого известного своего персонажа — безумного наемника в трико Дэдпула. Но поклонники любят его не только за актерский талант: в социальных сетях он выстроил образ непосредственного рубахи-парня, который может пошутить над женой и трудностями родительства, а может, хоть и не без доли самоиронии, рассказать о по-настоящему серьезных проблемах. Каких усилий стоят съемки в блокбастерах и чего боится актер в реальной жизни? «Лента.ру» рассказала об адской программе тренировок актера, его проблемах с психикой и крутых способах с ними справляться.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Из гроба в трико

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Райану Родни Рейнольдсу — 46 лет, хотя на вид не дашь и 30. За свою карьеру канадский актер и продюсер сменил несколько амплуа: начинал, как и многие, с эпизодических ролей в сериалах, затем стал героем романтических комедий. И хотя внешность вполне позволяла ему задержаться в образе героя-любовника, Рейнольдсу явно хотелось большего.

И он стал пробовать, и пробовать по-разному. Были у него и роли второго плана в высокобюджетных боевиках, и провальный супергеройский «Зеленый фонарь», и более нишевые эксперименты.

В 2010 году Рейнольдс снялся в потрясающе клаустрофобном фильме «Погребенный заживо» фестивального испанского режиссера Родриго Кортеса. Все 95 минут фильма актер в буквальном смысле лежит в гробу. Позже в интервью он признавался, что «вышел из гроба уже другим человеком», и после 17 дней съемок еще долго страдал от бессонницы. В своей уже тогда появившейся фирменной шутливой манере он рассказал, что даже «тюлений» пляжный отдых ему совсем не помог восстановиться.

Другой эксперимент актера — работа с французским режиссером иранского происхождения Марджан Сатрапи над фильмом «Голоса» (2014 год). По сюжету картины жизнерадостный, но придурковатый парень Джерри перестает принимать лекарства, и ему начинает казаться, что с ним разговаривают его кот (уговаривающий его стать серийным убийцей) и пес (утверждающий, что Джерри хороший).

Вообще-то главную роль должен был изначально исполнять другой актер, но как только Сатрапи получила от Рейнольдса запись, на которой он наговорил на телефон разными голосами реплики кота, пса и главного героя, сомнений у нее не осталось. В итоге в восторге от работы остались все: и актер, и режиссер, и критики, и рискнувшие посмотреть картину зрители.

Сам Рейнольдс признавался, что для него очень важна возможность работать над экспериментальными проектами: это позволяет ему учится и расти над собой. «Чем больше я работаю с разными режиссерами, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю. Когда мне было 20 с чем-то, я думал, что уже все про работу понял, но на самом деле, у меня голова была тогда дерьмом набита. Ничего я тогда не умел», — рассказал он в интервью, последовавшим за выходом «Голосов».

Чтобы получить главную роль в своей карьере — роль Дэдпула — Рейнольдсу пришлось пройти непростой путь. Он заинтересовался персонажем еще в 2004 году, когда узнал, что на страницах комикса антигерой описывает свою внешность как «Райан Рейнольдс, скрещенный с шарпеем». Но сначала возникли проблемы с правами на персонаж, затем провалился многострадальный «Зеленый фонарь» с актером в главной роли, и студия засомневалась.

К тому же актер настаивал, что у фильма должен быть высокий возрастной рейтинг: иначе безумно кровавая история Дэдпула потеряет всю свою прелесть. За сценарий вступались такие мастодонты, как Дэвид Кэмерон и Дэвид Финчер, но в итоге все решила популярность супергеройских фильмов и утечка нескольких пробных кадров в сеть. До сих пор неизвестно, кто слил видео, но именно из-за бурной реакции на него в интернете студийные боссы наконец-то дали фильму зеленый свет.

И не прогадали. После выхода «Дэдпул» стал самым кассовым среди фильмов с рейтингом R в истории. Рейнольдс не просто исполнил давнюю мечту, но и прославился во всем мире, а не только среди любителей романтических комедий и экспериментальных фильмов.

Поклонники ценят актера не только за блестящие роли, но и за отличное чувство юмора, открытость и честность. Рейнольдс — активный пользователь социальных сетей. Он регулярно делится снимками и видео со съемочных площадок, светских и благотворительных мероприятий. И, конечно, снабжает это фирменными шуточками.

Более того, Рейнольдс — успешный бизнесмен: он возглавляет продюсерскую компанию Maximum Effort, владеет долей производителя джина Aviation American Gin и мобильного оператора Mint Mobile, а также является владельцем профессионального валлийского футбольного клуба «Рексем».

Ешь как Рейнольдс

В свои 46 лет Райан Рейнольдс выглядит в два раза моложе. Роль обязывает: Дэдпул не может позволить себе ходить с пузиком. В достижении результатов ему помогает Дон Саладино, владелец тренажерных залов для индивидуальных занятий и американский тренер таких звезд кино и телевидения, как Райан Гослинг, Хью Джекман и Скарлетт Йоханссон.

Саладино работает с Рейнольдсом уже более десяти лет. Он знает, что для того, чтобы привести актера в форму для роли, недостаточно просто накачать грудные мышцы и пресс. Чтобы Рейнольдс выглядел в кадре наилучшим образом, Саладино уделяет время разному типу тренировок — и функциональным, и силовым. Тренер также помогает актеру развивать выносливость, чтобы он смог без труда выдержать 15-часовой съемочный день.

По словам Саладино, Рейнольдс честно ходит в тренажерный зал четыре-пять раз в неделю. Каждое занятие начинается с 10-15-минутной функциональной тренировки: иными словами, актер делает приседания, наклоны, жимы, тяги и так далее. Это, утверждает тренер, необходимо для того, чтобы размять и разжать мышцы. После этого идет силовая часть.

За десять лет работы тренер и актер попробовали разные способы, но в итоге пришли к тому, что прорабатывать на одной тренировке все группы мышц эффективнее, чем каждый раз фокусироваться то на ногах, то на руках, то на корпусе. Таким образом мышцы не переутомляются, что позволяет убить нескольких зайцев разом: избежать боли и травм и в то же время чаще их качать. Саладино объясняет: на мышцы идет та же нагрузка, но она размазана по всей неделе.

Завершается тренировка взрывным кардио. По словам тренера, Рейнольдсу больше всего нравится делать пять подходов по десять секунд на велотренажере или проходить 15-30 метров на вертикальном шаговом подъемнике.

Зато из-за адского режима тренировок Рейнольдс может не отказывать себе в еде. Более того, чтобы набирать мышечную массу, ему нужно хорошо кушать. Саладино утверждает, что актер отлично справляется с этой задачей. Как ни странно, у многих это не получается: тренер утверждает, что 95 процентов занимающихся спортом людей едят недостаточно. Так что с Рейнольдса стоит брать пример.

Секс-символ года и любящий отец

В 2010 году американский еженедельный журнал о знаменитостях People провозгласил Рейнольдса самым сексуальным мужчиной планеты. Оказалось, что поклонниц больше всего привлекает чувство юмора актера. Разумеется, Рейнольдс не был бы Рейнольдсом, если бы сейчас же не отпустил шутку по этому поводу.

В ноябре 2021 года он предположил, как отреагировал бы, если бы ему вновь присудили столь почетный титул. «Если бы это случилось сейчас, я, конечно, не утверждаю, что бросил бы свою семью, но им точно пришлось бы жить без меня. Я бы странствовал по городам и весям с потрепанным выпуском журнала People и расточал бы свое семя по всем женщинам подряд, будто голый садовник-волшебник. Это было бы потрясающе», — пошутил актер.

Помимо блистательной карьеры, успешного бизнеса и прекрасной физической формы, своим главным достижением Рейнольдс считает создание крепкой семьи. Получилось не с первого раза: актер был в отношениях с певицей Аланис Мориссетт и даже сделал ей предложение, но в итоге разорвал помолвку. Своим горем из-за этого исполнительница поделилась в песне Torch («Факел»). Затем Рейнольдс два года прожил в браке со Скарлетт Йоханссон: именно она, к слову, и должна была просить его выносить мусор, упоминая его почетный титул.

Но настоящей судьбой Рейнольдса оказалась актриса Блейк Лайвли. Они познакомились на съемках фильма «Зеленый фонарь», но стали встречаться не сразу. Более того, как-то актеры ходили на двойное свидание, но при этом не были в паре друг с другом. Оба вспоминают, что это было очень неловко, потому что оба тогда почувствовали, что их тянет совсем не к тем, с кем они пришли. В итоге через полгода они начали встречаться и вскоре поженились, а затем у них родись три дочери. В сентябре стало известно, что Рейнольдс и Лайвли в скором времени станут родителями в четвертый раз. Пол ребенка пока неизвестен.

Рейнольдс ответственно относится к воспитанию детей и старается подавать им правильный пример. Он учит дочерей не стыдиться ошибок — наоборот, воспринимать их как возможности для самосовершенствования. Однако в голливудской семье, как и у всех людей, не всегда царит спокойствие. «Мои дочери дикие. Я думаю, что у них иногда бывает бешенство», — пошутил многодетный отец.

Актер регулярно освещает свою семейную жизнь в социальных сетях, публикуя ироничные посты. «Дам полезный совет: устраивайте хоть иногда передышки от общения с детьми. Пусть вас не мучает совесть, даже если вас лет четырнадцать вообще не будет дома!» — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Тем не менее Рейнольдс ценит свою семью и считает ее главной поддержкой в трудные моменты жизни. Недавно он рассказал о тревожном расстройстве, которым страдает всю свою жизнь. Актер добавил, что стимулом к признанию стали его дочери, которых он с детства учит принимать любые эмоции и не стыдиться их.

Мой старый друг — тревожность

В мае Райан Рейнольдс признался, что страдает от высокого уровня тревожности. Причем сделал это в своей фирменной манере: написал ироничный пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Рейнольдс рассказал, что актерство помогает ему справляться с тревожностью. Особенно когда он играет Дэдпула. «Камера включается, и я включаю режим придурка-оторвы. Он будто берет контроль надо мной, но уходит, как только я ухожу со съемочной площадки», — объяснил он. По его словам, тревожность обостряется во время публичных выступлений, но если тратить энергию на то, чтобы оставаться в образе оторвы, ее не будет хватать на панику.

Актер вспомнил свое состояние перед тем, как появился на ночном американском ток-шоу «Поздняя ночь с Дэвидом Леттерманом». Перед тем как выйти к зрителям, он почувствовал возрастающую тревогу.

Но спустя пару мгновений он стал другим человеком, его сердечный ритм замедлился, учащенное дыхание пришло в норму.

Рейнольдс считает необходимым делиться своим опытом, чтобы помочь людям со схожими психическими заболеваниями. Он хочет подать своим дочерям здоровый пример эмоциональной саморегуляции, так как в детстве ему никто об этом не рассказывал. Актер добавил, что счастлив иметь надежного партнера в лице Блейк Лайвли, на поддержку которой он может рассчитывать в периоды сильного стресса и приступов тревожности.

После признания в психическом расстройстве Рейнольдс решил привлечь внимание к другому заболеванию, которое часто игнорирует общество: раку толстой кишки. Актер решил пройти колоноскопию и даже разрешил съемочной группе снять процесс на камеру.

По его словам, очень важно не забывать о плановых медицинских осмотрах, даже если врачи просят пройти неприятную процедуру вроде гастро- или колоноскопии. «Не каждый день можно привлечь внимание к чему-то, что определенно спасает жизни. Это достаточная мотивация для меня, чтобы показать вам запись с камеры, которую засунули мне в задницу», — заявил он.

Позже выяснилось, что актер заключил пари, согласно которому он должен был публично сделать колоноскопию, если его друг, американский актер Роберт Дэйл Макэлхенни, научится говорить на валлийском языке. Несмотря на поражение Рейнольдса в споре, зрителям показали лишь процессы его погружения в медикаментозный сон и пробуждения.

В ходе процедуры в толстой кишке актера был обнаружен небольшой полип. Образование оперативно удалили. «Это потенциально могло спасти тебе жизнь. Я не шучу. И я не слишком драматизирую. Именно поэтому необходимо делать процедуру», — сказал ему проводивший процедуру медицинский корреспондент Джонатан ЛаПук.