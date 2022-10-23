Болдуин показал фото убитой им Хатчинс

Алек Болдуин решил почтить память Галины Хатчинс спустя год после её трагической смерти. В пятницу 64-летний актёр сделал пост со словами благодарности в адрес кинематографистки, которая погибла 21 октября 2021 года от рокового выстрела на съёмках их вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико. Именно Алек нажал в тот день на курок, но он не знал, что бутафорский пистолет на самом деле был заряжен настоящими пулями. В результате неоднозначного инцидента также ранили режиссёра Джоэла Соуза, но Болдуин утверждает, что он не нажимал на него.