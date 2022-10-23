Болдуин показал фото убитой им Хатчинс

Алек Болдуин решил почтить память Галины Хатчинс спустя год после её трагической смерти. В пятницу 64-летний актёр сделал пост со словами благодарности в адрес кинематографистки, которая погибла 21 октября 2021 года от рокового выстрела на съёмках их вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико. Именно Алек нажал в тот день на курок, но он не знал, что бутафорский пистолет на самом деле был заряжен настоящими пулями. В результате неоднозначного инцидента также ранили режиссёра Джоэла Соуза, но Болдуин утверждает, что он не нажимал на него.
Вместе с фотографией Галины во время её любимой работы за камерой, он ясно дал понять, что вряд ли когда-то забудет случившееся. В то время как уголовное расследование ещё не завершено, Болдуин и другие продюсеры недавно урегулировали иск о неправомерной смерти, поданный вдовцом в начале этого года. Вместе с урегулированием иска команда согласилась завершить работу над фильмом, а ненасытный супруг Мэтью Хатчинс выступит в роли исполнительного продюсера.
«Я не заинтересован в том, чтобы участвовать в упрёках или приписывать вину (продюсерам или мистеру Болдуину). Все мы считаем, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем. Я благодарен, что продюсеры собрались вместе, чтобы отдать дань уважения последней работе Галины», — сказал мужчина.
В начале этого месяца и сам Болдуин поделился новостью о мирном урегулировании дела в своих социальных сетях.
«Мы рады объявить сегодня об урегулировании гражданского дела, поданного от имени семьи кинооператора Галины Хатчинс. На протяжении всего этого сложного процесса все сохраняли особое желание сделать то, что лучше для сына Галины. Мы благодарны всем, кто внёс свой вклад в разрешение этой трагической и болезненной ситуации», — сказал актёр.