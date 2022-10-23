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10 минут назад

Актриса Елена Лядова сообщила, что не снималась в порно

runews24.ru

Актриса театра и кино Елена Лядова поведала подробности о своем новом телесериале «Неличная жизнь». В нем артистка играет роль женщины, которая вынуждена вместе с мужем снимать домашнее порно, чтобы расплатиться с долгами.

Лядова ответила на слухи о съемках в порно
Фото: runews24.rurunews24.ru

Но это не соответствует обычной жизни самой Лядовой.

«В порнографии я не снималась точно. Хотя персонаж был создан из моих суставов и мышц, его основа — это воображение и фантазия», — сообщила актриса.

Съемки новой картины, вышедшей на экраны 17 октября 2022 года, проходили в Калуге для передачи гнетущей атмосферы старых хрущевок и грязных сугробов.

Актеры,Елена Лядова,
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