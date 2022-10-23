Бертон рассказал, почему так часто работал с Деппом

"У меня возникла с ним связь, когда мы встретились [во время кастинга для фильма] "Эдвард Руки-ножницы": он был похож на меня, такое белое отребье из пригорода. Это было даже не вербальное понимание. Это было что-то, что я чувствовал. Ему нравились персонажи, ему было интересно играть ради искусства, а не ради денег. Было захватывающе видеть, как кто-то играет разные вещи, идея об этой трансформации от фильма к фильму меня всегда захватывала", — поделился Бертон.