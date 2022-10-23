Бертон рассказал, почему так часто работал с Деппом

Режиссер Тим Бертон рассказал, как началось его длительное сотрудничество с актером Джонни Деппом. Об этом он сообщил во время мастер-класса, проходившего в рамках Кинофестиваля имени Братьев Люмьер в Лионе, слова Бертона цитирует издание Collider.
"У меня возникла с ним связь, когда мы встретились [во время кастинга для фильма] "Эдвард Руки-ножницы": он был похож на меня, такое белое отребье из пригорода. Это было даже не вербальное понимание. Это было что-то, что я чувствовал. Ему нравились персонажи, ему было интересно играть ради искусства, а не ради денег. Было захватывающе видеть, как кто-то играет разные вещи, идея об этой трансформации от фильма к фильму меня всегда захватывала", — поделился Бертон.
За свою карьеру Джонни Депп принял участие в восьми проектах Бертона: снялся в картинах "Эдвард Руки-ножницы", "Эд Вуд", "Сонная лощина", "Чарли и шоколадная фабрика", "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит", "Алиса в Стране чудес" и "Мрачные тени", а также озвучил главного героя в мультфильме "Труп невесты".
В ходе мастер-класса Бертон рассказал, что черпает вдохновение в европейских сказках, немецком экспрессионизме и классических фильмах о монстрах, которые, по его словам, начал смотреть прежде, чем научился ходить и говорить. 23 ноября на Netflix должна состояться премьера следующего проекта режиссера — сериала "Уэнсдей", который стал спин-оффом "Семейки Аддамс".