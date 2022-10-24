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3 часа назад

Полежайкин из "Папиных дочек" рассказал о последствиях падения с 12 метров

Мария Каткова

Актер Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в "Папиных дочках", рассказал о последствиях своего падения с 12 метров. Об этом он сообщил на шоу "Звезды сошлись".

Полежайкин из "Папиных дочек" рассказал, как живет после травмы
Фото: Кадр из сериала "Папины дочки"Кадр из сериала "Папины дочки"

В 2020 году звезда сериала упал с 12-метровой высоты и сломал ногу. Врачи проводили ему операцию, но он до сих пор ходит на костылях. О причинах своего недуга он и рассказал в шоу.

По словам Казакова, врачам пришлось собирать ногу по кусочкам после падения, и у них получилось ее восстановить. Однако ходьба без костылей давалась ему тяжело. Выяснилось, что поле операции его нога стала на два сантиметра короче. Из-за этого ему приходится носить аппарат Илизарова.

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Сам актер рассказывает, что ему осталось ходить на костылях семь месяцев. Из-за травмы он не снимается в кино и не играет в театре, но имеет рекламные контракты, а также часть дохода от строительного бизнеса, который он организовал с друзьями.

Ранее сообщалось, что Пуговка из "Папиных дочек" заявила, что у нее украли детство.

Актеры,Папина дочка,Михаил Казаков,
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