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3 часа назад

Актер Роман Мадянов был вынужден оставить работу в кино

Слово и Дело

Звезда фильма «Совсем пропащий», актер Роман Мадянов вынужденно приостановил работу в киноиндустрии. Всему виной стала учеба, которую нужно было закончить.

Актер Роман Мадянов был вынужден оставить работу в кино
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Закончив школу, Мадянов поступил в институт. Он стал учиться на актера и практически сразу попал в труппу театра имени Маяковского. Из-за огромного объема работы на сцене артисту запретили появляться на пробах. Его не отпускали на съемки до тех пор, пока он не поступил на четвертый курс.

Тогда кино и театр находились по разные стороны баррикад. В связи с этим, руководство не пускало молодых актеров на съемки, пишет «Киноафиша».

Актеры,Роман Мадянов,
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