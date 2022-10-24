Актер Роман Мадянов был вынужден оставить работу в кино

Закончив школу, Мадянов поступил в институт. Он стал учиться на актера и практически сразу попал в труппу театра имени Маяковского. Из-за огромного объема работы на сцене артисту запретили появляться на пробах. Его не отпускали на съемки до тех пор, пока он не поступил на четвертый курс.