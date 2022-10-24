Актер Роман Мадянов был вынужден оставить работу в кино

Звезда фильма «Совсем пропащий», актер Роман Мадянов вынужденно приостановил работу в киноиндустрии. Всему виной стала учеба, которую нужно было закончить.
Закончив школу, Мадянов поступил в институт. Он стал учиться на актера и практически сразу попал в труппу театра имени Маяковского. Из-за огромного объема работы на сцене артисту запретили появляться на пробах. Его не отпускали на съемки до тех пор, пока он не поступил на четвертый курс.
Тогда кино и театр находились по разные стороны баррикад. В связи с этим, руководство не пускало молодых актеров на съемки, пишет «Киноафиша».