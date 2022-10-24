Перри рассказал о миллионных тратах на борьбу с алкоголизмом

Американский актер Мэттью Перри , наиболее известный по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья» , рассказал о многомиллионных тратах на борьбу с алкоголизмом. Об этом сообщает New York Times.

Ранее Перри заявил, что за последние годы он пережил 14 операций и 15 раз проходил реабилитацию. Проблемы со здоровьем у звезды «Друзей» начались после того, как он начал употреблять опиоиды. Четыре года назад он провел две недели в коме и пять месяцев в больнице. Врачи оценивали его шансы на выживание в два процента: артист едва не скончался из-за разрыва толстой кишки.