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1 час назад

Джонни Депп примерил образ Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря"

Газета.Ru

Джонни Депп для встречи со своей поклонницей перевоплотился в персонажа Джека Воробья, которого он сыграл в серии фильмов «Пираты Карибского моря». Об этом пишет Daily Mail.

Джонни Депп примерил образ Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря"
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

В TikTok появился ролик, где Депп с банданой на голове, в жилете и рубашке, общается с фанаткой. Сначала он говорил с ней на английском, а после перешел на непонятный язык, который использовал капитан Джек Воробей.

Некоторые зрители не поверили, что на видео действительно Джонни Депп. Но когда актер начал изображать пирата, ни у кого не осталось сомнений.

Во время съемок фильма «Пираты Карибского моря» Депп регулярно надевал костюм и приходил в детские больницы в образе Джека, чтобы развлекать пациентов. А однажды он удивил посетителей «Диснейленда», появившись среди восковых фигур на аттракционе «Пираты Карибского моря».

Актер сыграл главную роль в пяти фильмах про пиратов, которые снимались на протяжении 15 лет. Последний фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» вышел в 2017 году.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что режиссер Тим Бертон рассказал, почему так часто работал с Джонни Деппом.

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