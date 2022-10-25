Как Басилашвили угодил в аварию на съемках «Служебного романа»

Актер Олег Басилашвили прямо во время съемок фильма «Служебный роман» попал в аварию. Тогда артист толком не умел водить.

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Басилашвили предстояло проехать всего 100 метров, но для начинающего водителя это оказалось непростой задачей. Актер во время дубля спокойно ехал, как неожиданно перед ним появились две женщины, которые сбили звезду кино с толку.

«Я от ужаса нажимаю не на тормоз, а на газ. Это обычная ошибка начинающего автомобилиста. Ну, слава богу, они разлетелись в разные стороны, а я врезался в киоск "Союзпечати"», — рассказывал актер.