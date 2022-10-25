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1 час назад

Как Басилашвили угодил в аварию на съемках «Служебного романа»

Слово и Дело

Актер Олег Басилашвили прямо во время съемок фильма «Служебный роман» попал в аварию. Тогда артист толком не умел водить.

Как Басилашвили угодил в аварию на съемках «Служебного романа»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Басилашвили предстояло проехать всего 100 метров, но для начинающего водителя это оказалось непростой задачей. Актер во время дубля спокойно ехал, как неожиданно перед ним появились две женщины, которые сбили звезду кино с толку.

«Я от ужаса нажимаю не на тормоз, а на газ. Это обычная ошибка начинающего автомобилиста. Ну, слава богу, они разлетелись в разные стороны, а я врезался в киоск "Союзпечати"», — рассказывал актер.

В этом дорожном происшествии никто не пострадал. Артист также боялся, что его оштрафуют из-за того, что он задел стоящую в киоске камеру. Но и здесь все обошлось.

Актеры,Служебный роман,Олег Басилашвили,
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