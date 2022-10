8 звезд, которые спустили все свои миллионы

Николас Кейдж

Линдси Лохан

Джордж Бест

MC Hammer

Исполнитель одного из знаковых хитов девяностых U Can't Touch This исхитрился все прошляпить в те же девяностые. Покупал особняки, конюшни и наворачивал вечеринки на сотни гостей со всем фаршем. В середине девяностых вдруг выяснилось, что его новые записи никому не нужны, а сам он должен около 16 миллионов долларов. Журналисты на какое-то время и вовсе упустили его из виду, поговаривали, будто он торгует мороженым на углу. Нынче MC Hammer выступает с концертами не пойми где и не пойми перед кем. Просто ничего другого он не умеет.

Майкл Джексон

Майк Тайсон

Тони Брэкстон

P.S. Пит Хэм и Том Эванс

Не все знают, что за мужики такие Пит и Том, однако история их настолько монументальная, что мы обязаны вкратце её пересказать. В 1970 году эти двое написали одну из самых знаменитых баллад всех времен — Without You, у нас её отлично знают в исполнении певицы Мэрайи Кэри — её главный хит. Дела их собственной группы Badfinger шли не очень гладко, несмотря на помощь Пола Маккартни. Отчисления за Without You стали основным заработком, и все свободное время парни тратили на суды и разборки. В итоге остались с носом, разочаровались в жизни, и в 1975 году Пит Хэм повесился в гараже, а через три года Том Эванс проделал то же самое у себя в саду.