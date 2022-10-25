8 звезд, которые спустили все свои миллионы

Только подлинный талант сумеет спустить состояние в унитаз. И забыть от унитаза пароль.

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Николас Кейдж

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Великие артисты, которые скатились до съемок во второсортной дряни, обычно имеют достойное тому оправдание: кто-то копит деньги жене на операцию, кто-то просто любит второсортную дрянь. И только Николас Кейдж влип в долги и кредиты. Покупал дома, тачки, коллекции раритетных комиксов — в общем, жил обычной голливудской жизнью. Пока не выяснилось, что за 15 лет он спустил 150 миллионов долларов. Ему даже не хватило денег, чтобы оплатить счета от налоговой. Имущество арестовали, распродали, и теперь он работает практически за еду, если сравнивать с его зарплатами в 1990-е.

Линдси Лохан

Актриса, певица, модель и лицо всего, что только можно, пустилась во все тяжкие одновременно со славой. Мы не можем посчитать, сколько она тратила на кутежи и запрещенные вещества, однако точно знаем, что несколько лет назад Линдси не могла оплатить даже аренду своей квартиры в Лондоне. Суды вроде закончились, теперь она перевела дух и подписала контракт с Netflix — не думаем, что на шоколадных условиях. Вся надежда на арабского бизнесмена, за которого она удачно выскочила замуж летом 2022 года.

Джордж Бест

В футбольном мире он по сей день эталон эпического фейла. Сейчас так уже не умеют: игроков опекают менеджеры, сестры, бабушки и психоаналитики. Однако в конце двадцатого века все было не так. Тогда ирландец Джордж Бест из «Манчестер Юнайтед» запомнился легендарным высказыванием: «Я потратил тучу денег на бухло, девушек и быстрые тачки... А оставшееся бездарно растратил». Это говорил человек, которого Пеле назвал величайшим футболистом мира. Последние годы жизни бывший полузащитник пытался держаться на плаву, подрабатывая комментатором и встречаясь с фанатами. Все деньги уходили на пьянство и лечение от пьянства. От него он и помер на больничной койке в 59 лет.

MC Hammer

Исполнитель одного из знаковых хитов девяностых U Can't Touch This исхитрился все прошляпить в те же девяностые. Покупал особняки, конюшни и наворачивал вечеринки на сотни гостей со всем фаршем. В середине девяностых вдруг выяснилось, что его новые записи никому не нужны, а сам он должен около 16 миллионов долларов. Журналисты на какое-то время и вовсе упустили его из виду, поговаривали, будто он торгует мороженым на углу. Нынче MC Hammer выступает с концертами не пойми где и не пойми перед кем. Просто ничего другого он не умеет.

Майкл Джексон

Майкла по-настоящему жалко, ибо в долги его заколотили не кутежи и разводы, а судебные иски и слишком смелые капиталовложения. Умер он, наверное, самым нищим человеком в мире: его долги составляли полмиллиарда долларов. Но хотя бы умер в своем доме Неверландия. После смерти особняк пришлось продать. Говорят, дела Майкла Джексона после смерти вдруг пошли на поправку, наследие певца стало приносить доход. Может, и впрямь инсценировал свою смерть, как мы все предполагали?

Майк Тайсон

Про Тайсона точно будут писать во всех учебниках: как быстро и безвозвратно слить состояние и репутацию. За 18 лет боксерской карьеры великий тяжеловес заработал самое меньшее четыреста миллионов долларов. Покупал все, что движется и не движется, даже бенгальских тигров! В итоге заполучил три судимости, горы исков и прошел процедуру банкротства в 2003 году. После чего угомонился, стал пай-мальчиком, продал автобиографию. Но от четырехсот миллионов не осталось даже запаха. Оптимистичные исследователи считают, его состояние сейчас в лучшем случае миллиона три. Едва-едва на одну поездку в Вегас.

Тони Брэкстон

Топовая звезда MTV девяностых оказалась не такой, как все. Её деньги куда-то непостижимо испарились и даже, более того, ушли в минус на 50 миллионов долларов. Бедняжка Тони продолжала суетиться, распродавать особняки, пыталась заработать на бродвейских мюзиклах, однако шоу-бизнес как повернулся к ней задом, так и остался в этой позе. Да еще болезни накатили со всех сторон. За свою карьеру Тони Брэкстон банкротилась официально аж два раза — это даже не проклятие, это образ жизни.

P.S. Пит Хэм и Том Эванс