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1 час назад

Что потрясло Алентову после премьеры фильма «Москва слезам не верит»

Слово и Дело

Актриса Юлия Меньшова рассказала о потрясении ее матери Веры Алентовой на премьере фильма «Москва слезам не верит» в Анголе.

Что потрясло Алентову после премьеры «Москва слезам не верит»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам артистки, ситуация, произошедшая с Алентовой, доказывает, что данный фильм получился на все времена.

«Больше всего ее потрясло, что после показа картины к ней выстроилась очередь заплаканных чернокожих женщин, каждая из которых трясла ей руки и говорила фразу, которую мама много раз слышала в России, но никак не ожидала услышать и в этих краях: "Понимаете, этот фильм — про меня"», — написала Меньшова в своем Telegram-канале.

Актеры,Москва слезам не верит,Вера Алентова,Юлия Меньшова,
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