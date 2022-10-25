Что потрясло Алентову после премьеры «Москва слезам не верит»

Актриса Юлия Меньшова рассказала о потрясении ее матери Веры Алентовой на премьере фильма «Москва слезам не верит» в Анголе.
По словам артистки, ситуация, произошедшая с Алентовой, доказывает, что данный фильм получился на все времена.
«Больше всего ее потрясло, что после показа картины к ней выстроилась очередь заплаканных чернокожих женщин, каждая из которых трясла ей руки и говорила фразу, которую мама много раз слышала в России, но никак не ожидала услышать и в этих краях: "Понимаете, этот фильм — про меня"», — написала Меньшова в своем Telegram-канале.