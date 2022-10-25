Кошмал призналась, что не рассчитывала получить роль в "Сватах"

Украинская актриса Анна Кошмал исполнила одну из главных ролей в сериале "Сваты". Но, по признанию артистки, она не рассчитывала получить эту роль. Об этом звезда заявила в интервью на YouTube-канале «ЖВЛ».

Фото: Кадр из сериала "Сваты" Кадр из сериала "Сваты"

«Я привыкла к тому, что я не прохожу кастинги. Была уверена, что утвердят другую», — призналась Кошмал, добавив, что ей просто повезло.

Напомним, всего было выпущено семь сезонов многосерийной киноленты. "Сваты" выходили на экраны с 2009 по 2021 год.