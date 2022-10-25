Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+15° в 
USD 61.16EUR 60.16
Войти в почту
49 минут назад

Актриса Анна Кошмал призналась, что не рассчитывала получить роль в "Сватах"

Катерина Саломе

Украинская актриса Анна Кошмал исполнила одну из главных ролей в сериале "Сваты". Но, по признанию артистки, она не рассчитывала получить эту роль. Об этом звезда заявила в интервью на YouTube-канале «ЖВЛ».

Кошмал призналась, что не рассчитывала получить роль в "Сватах"
Фото: Кадр из сериала "Сваты"Кадр из сериала "Сваты"

«Я привыкла к тому, что я не прохожу кастинги. Была уверена, что утвердят другую», — призналась Кошмал, добавив, что ей просто повезло.

Олеся Железняк назвала причины успеха сериала "Сваты"

Напомним, всего было выпущено семь сезонов многосерийной киноленты. "Сваты" выходили на экраны с 2009 по 2021 год.

Ранее мы писали о том, что Людмила Артемьева рассказала, что ушла из “Сватов” из-за напряженного графика.

Актеры,Анна Кошмал,Олеся Железняк,Людмила Артемьева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители