Кошмал призналась, что не рассчитывала получить роль в "Сватах"

Украинская актриса Анна Кошмал исполнила одну из главных ролей в сериале "Сваты". Но, по признанию артистки, она не рассчитывала получить эту роль. Об этом звезда заявила в интервью на YouTube-канале «ЖВЛ».
«Я привыкла к тому, что я не прохожу кастинги. Была уверена, что утвердят другую», — призналась Кошмал, добавив, что ей просто повезло.
Напомним, всего было выпущено семь сезонов многосерийной киноленты. "Сваты" выходили на экраны с 2009 по 2021 год.
Ранее мы писали о том, что Людмила Артемьева рассказала, что ушла из “Сватов” из-за напряженного графика.