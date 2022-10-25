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2 часа назад

Ральф Файнс заступился за Джоан Роулинг

Чемпионат.comиещё 2

Исполнитель роли Волан-де-Морта в фильмах о «Гарри Поттере» Ральф Файнс высказался об угрозах Джоан Роулинг от людей, которым не понравились высказывания девушки о трансгендерах. Актёр назвал всю ситуацию отвратительной и напомнил, что писательница выпустила 7 потрясающих книг о взрослении и том, насколько тяжело принять себя.

Ральф Файнс заступился за Джоан Роулинг
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Джоан написала замечательные книги об ответственности, о том, как маленькие дети потихоньку становятся взрослыми людьми. Речь идёт о том, как стать лучше, сильнее, более нравственно ориентированным человеком. Словесные оскорбления, направленные в её адрес, отвратительны, это просто ужасно.

Что касается самих трансфобных высказываний, то в них актёр не видит ничего плохого. В конечном итоге это всего лишь мнение человека, который не старался кого-то оскорбить.

Я могу понять людей, которые злятся на её слова о женщинах. Но это же сказал не какой-то непристойный ультраправый фашист. Это просто женщина, говорящая: «Я женщина, и я чувствую, что я женщина, и я хочу иметь возможность сказать, что я женщина». Я понимаю, откуда взялось это мнение, хоть я и не женщина.

Актеры,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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