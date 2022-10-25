Ральф Файнс заступился за Джоан Роулинг

Я могу понять людей, которые злятся на её слова о женщинах. Но это же сказал не какой-то непристойный ультраправый фашист. Это просто женщина, говорящая: «Я женщина, и я чувствую, что я женщина, и я хочу иметь возможность сказать, что я женщина». Я понимаю, откуда взялось это мнение, хоть я и не женщина.