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1 час назад

Звезда "Пилы" Тобин Белл вернется к культовой роли

Мария Иглина

Актер Тобин Белл подписал контракт на появление в новой части "Пилы", где он уже когда-то сыграл роль серийного убийцы Джона Крамера. Об этом сообщает Deadline.

Звезда "Пилы" вернется к культовой роли
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

По сюжету, герой Белла прибегал к необычным формам убийства, и при этом он не убивал всех подряд, а лишь тех, кто не ценил свою жизнь.

Стала известна дата старта съемок второго "Джокера"

Также сообщается, что производством новой "Пилы" занимаются Lionsgate и Twisted Pictures, а режиссером же выступит Кевин Гройтер, известный по "Пиле 6" и "Пиле 7".

Премьера запланирована на 27 октября 2023 года.

Ранее прошла премьера фильма «Либерея: Охотники за сокровищами».

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