Звезда "Пилы" вернется к культовой роли

Актер Тобин Белл подписал контракт на появление в новой части "Пилы", где он уже когда-то сыграл роль серийного убийцы Джона Крамера. Об этом сообщает Deadline.
По сюжету, герой Белла прибегал к необычным формам убийства, и при этом он не убивал всех подряд, а лишь тех, кто не ценил свою жизнь.
Также сообщается, что производством новой "Пилы" занимаются Lionsgate и Twisted Pictures, а режиссером же выступит Кевин Гройтер, известный по "Пиле 6" и "Пиле 7".
Премьера запланирована на 27 октября 2023 года.