Звезда "Пилы" вернется к культовой роли

Актер Тобин Белл подписал контракт на появление в новой части "Пилы", где он уже когда-то сыграл роль серийного убийцы Джона Крамера . Об этом сообщает Deadline.

По сюжету, герой Белла прибегал к необычным формам убийства, и при этом он не убивал всех подряд, а лишь тех, кто не ценил свою жизнь.