Умер актер Майкл Копса

Причиной смерти стали осложнения, вызванные опухолью головного мозга, сообщила в Twitter (заблокирован в РФ) его бывшая жена Люси. Она назвала Копса «дорогим другом, отцом их общего ребенка, невероятным актером и любящим и щедрым отцом».