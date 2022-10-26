Умер актер Майкл Копса

Канадский актер и музыкант, мастер озвучки Майкл Копса умер в возрасте 66 лет. Зрителям он запомнился по сериалам «Секретные материалы», «Горец», «Тайны Смолвиля» и «Фантастическая четверка», пишет The Hollywood Reporter. Всего на его счету десятки ролей, он также озвучивал видеоигры.
Причиной смерти стали осложнения, вызванные опухолью головного мозга, сообщила в Twitter (заблокирован в РФ) его бывшая жена Люси. Она назвала Копса «дорогим другом, отцом их общего ребенка, невероятным актером и любящим и щедрым отцом».