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48 минут назад

Пластический хирург назвала самых привлекательных уродливых актеров

Lenta.ruиещё 2

Итальянский актер Адриано Челентано остается самым привлекательным среди «страшненьких» актеров, сказала пластический хирург Виктория Блинова. Самых симпатичных уродливых актеров и артистов с неконвенциональной внешностью она назвала в беседе с News.ru.

Хирург назвала самых привлекательных уродливых актеров
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Блинова напомнила, что Челентано снялся более чем в 40 фильмах. «Актера часто сравнивали по типажу с шимпанзе, но его это никак не смущало: животный типаж он сделал своей изюминкой и не раз обыгрывал его в картинах. При всей своей незаурядности, он всегда пользовался успехом у женщин», — заявила хирург.

Кроме того, привлекательным, хотя и не общепринято красивым она сочла француза Жерара Депардье — обладателя носа-картошки и внушительного веса. «Несмотря на это, артист был и остается крайне обаятельным», — сказала эксперт.

В пятерку нетипичных красавцев она включила испанского актера Хавьера Бардема, а также еще двух французских актеров — Венсана Касселя и Жана Рено. «Первому отдала предпочтение сама Моника Белуччи, несмотря на тот же кривой нос и угловатое лицо. Не зря их называли "красавицей и чудовищем". У Рено также не все в порядке с внешностью — крупный нос, близко посаженные глаза, что не помешало ему подняться на вершину актерской славы», — резюмировала Блинова.

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