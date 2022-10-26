Хирург назвала самых привлекательных уродливых актеров

Итальянский актер Адриано Челентано остается самым привлекательным среди «страшненьких» актеров, сказала пластический хирург Виктория Блинова. Самых симпатичных уродливых актеров и артистов с неконвенциональной внешностью она назвала в беседе с News.ru.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Блинова напомнила, что Челентано снялся более чем в 40 фильмах. «Актера часто сравнивали по типажу с шимпанзе, но его это никак не смущало: животный типаж он сделал своей изюминкой и не раз обыгрывал его в картинах. При всей своей незаурядности, он всегда пользовался успехом у женщин», — заявила хирург.

Кроме того, привлекательным, хотя и не общепринято красивым она сочла француза Жерара Депардье — обладателя носа-картошки и внушительного веса. «Несмотря на это, артист был и остается крайне обаятельным», — сказала эксперт.