Звезда «Игры в кальмара» стал известен в 77 лет

Южнокорейский актер О Ен-су получил популярность в 77 лет после съемок в драме «Игра в кальмара» от стримингового сервиса Netflix. Известный по роли игрока 001 актер в 25-летнем возрасте искал любую работу. Благодаря своему другу из труппы театра Кванджанга, он стал уборщиком учреждения.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Первая главная роль ему досталась спустя три года в фильме «Трамвай "Желание"». О Ен-су женился только после 40 лет, когда перешел в главный театр Кореи. По словам артиста, на родине он настоящая легенда сцены.

Роль в «Игре в кальмара» принесла ему мировую известность. Он собирался отказаться от съемок из-за сильной занятости. Однако его привлек посыл истории, передает издание The Kyunghyang Shinmun. «Я сначала прочитал сценарий. Он был написан живым языком, посыл был сильным, а формат свежим», — поделился артист.