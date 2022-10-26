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48 минут назад

Актеры сериала "Твин Пикс" воссоединились 32 года спустя

Газета.Ru

Исполнители главных ролей сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» воссоединились 32 года спустя, чтобы вместе поужинать в ресторане. Фотографии с встречи появились на People.

Актеры сериала "Твин Пикс" воссоединились 32 года спустя
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актеры культового сериала 90-х прилетели в Орландо, чтобы посетить фестиваль ужасов Spooky Empire. После официальных мероприятий исполнители главных ролей «Твин Пикса» поужинали вместе в ресторане. На фотографии, опубликованной Мэдхен Эмик в социальных сетях, запечатлены Кайл Маклахлан, Шерилин Фэнн, Кимми Робертсон, Дана Эшбрук и Шерил Ли.

«Драгоценные моменты с давними друзьями. Чувствую все, как тогда», — подписала фотографию 51-летняя Эмик.

Дана Эшбрук также поделился фотографией, написав: «Несколько моих самых любимых людей на земле».

В последний раз поклонники сериала видели воссоединение актеров в третьем сезоне «Твин Пикс: Возвращение», который вышел в эфир в 2017 году. Первые два сезона сериала были показаны на канале ABC в 1990-1991 годах. Драма, созданная Марком Фростом и Дэвидом Линчем, рассказывала об убийстве ученицы средней школы Лоры Палмер в маленьком городке Твин Пикс.

Ранее сообщалось, что звезда «Твин Пикса» Кайл Маклахлен признался, что не понимает фильмы Дэвида Линча.

Актеры,Кайл Маклахлен,Дана Эшбрук,Кимми Робертсон,Марк Фрост,Лора Палмер,Шерил Ли,Дэвид Линч,
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