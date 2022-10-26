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3 часа назад

Не родись красивой! Самые непривлекательные актрисы, добившиеся мировой славы

Eva.ru

Этим протрясающим женщинам нестандартная внешность не помешала достигнуть успеха и завоевать сердца миллионов

Не родись красивой! Самые непривлекательные актрисы, добившиеся мировой славы
Фото: Eva.ruEva.ru

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Мир глянца заставляет нас стремиться к навязанным и часто недостижимым стандартам красоты. Да, большинство девушек понимают, что эти идеалы иллюзорны, но так хочется выглядеть, как эти девушки с обложки! В погоне за глянцем барышни доводят себя до истощения диетами, ложатся на стол хирурга, кроят одинаковые губы, носы и популярные «лисьи глазки». Красота стала конвейером, хотя мир знает сотни историй, когда женщины, далекие от принятых стандартов, добивались куда больших успехов. Секрет прост: именно они сумели сохранить индивидуальность и обаяние. Публика любит этих актрис за изюминку, которая делает каждую незабываемой.

Сара Джессика Паркер

Внешность Сары Джессики Паркер постоянно подвергалась нападкам со стороны зрителей и критиков. однажды актрису даже признали самой несексуальной из ныне живущих женщин по версии журнала «Maxim». Но это абсолютно не помешало ей приобрести мировую популярность, премии «Эмми» и «Золотой глобус», армию поклонников и, совершенно заслуженно , стать признанной иконой стиля. Практически каждая девушка, которая смотрела сериал «Секс в большом городе» мечтала быть как героиня Сары Джессики Паркер, абсолютно несмотря на то, что ее внешность далека от идеала.

Барбара Стрейзанд

Мать Барбары Стрейзанд говорила ей, что она недостаточно красива для звездной карьеры, но это только раззадоривало ее. Барбаре не раз говорили, что ей стоит сделать ринопластику для того чтобы преобразить ее внешность. Но она всегда отказывалась и сама говорила: «Не родись красивой – и добьешься успеха». И в итоге, она оказалась полностью права.

Дженнифер Грей

А вот Дженнифер Грей была настолько недовольна тем, как она выглядела в кадре, что решилась изменить форму своего носа и сделала ринопластику. И это стало огромной ошибкой. Хотя Дженнифер добилась желаемого результата и получила «идеальную» форму носа, она стала неузнаваемой для зрителей и абсолютно потеряла свой шарм и индивидуальность. Режиссеры перестали приглашать ее на новые роли и с тех пор она снималась только в малоизвестных фильмах и посредственных сериалах. До сих пор актриса называет ту операцию самой большой ошибкой в своей жизни Неужели «правильный» нос стоил всего этого?

Олеся Железняк

Российская актриса Олеся Железняк начала свою карьеру с фильма «Ландыш Серебристый» в которой исполняла роль провинциальной девушки, мечтающей об эстраде. Этот образ настолько запомнился и полюбился и зрителям, и режиссерам, что за Олесей надолго закрепились роли простых, неунывающих девушек с отличным чувством юмора. Однако актриса исполняет и глубокие драматические роли, и даже роли необычных сказочных персонажей. Она в очередной раз доказывает, что талант и трудолюбие часто гораздо важнее идеальной внешности.

Оксана Акиньшина

Оксана Акиньшина обладает очень необычной внешностью, благодаря которой попадает одновременно в топы самых красивых и некрасивых актрис. Некоторые называют ее секс символом, некоторые говорят, что у нее слишком маленькие глаза и грубые черты лица. Однако это идет ей только на пользу: неоднозначная внешность позволяет ей воплощать на экранах самые разные образы. От роковой стиляги и возлюбленной Высоцкого, до комичных и странных девушек, которые грабят банк.

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