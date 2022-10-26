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1 час назад

Зак Эфрон изменился до неузнаваемости ради роли рестлера

Lenta.ru

Американский актер Зак Эфрон изменился до неузнаваемости ради роли рестлера в фильме «Железный коготь». Об этом сообщает Daily Mail.

Зак Эфрон изменился до неузнаваемости ради роли рестлера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для новой работы артист набрал мышечную массу и сменил прическу. На опубликованных в сети фото его запечатлели в полотенце — на кадрах видно, что фигура звезды заметно изменилась, а его тело покрыто автозагаром.

Эфрон сыграет в драме роль борца Кевина фон Эриха — одного из представителей техасской рестлинг-династии. Режиссером и сценаристом фильма выступит Шон Дуркин.

Ранее Зак Эфрон раскрыл правду об изменениях в своей внешности, опровергнув слухи о пластической хирургии. Артист рассказал, что в 2021 году неудачно упал у себя дома и ударился подбородком о гранитный фонтан. По словам Эфрона, в тот момент он потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил, что сломал челюсть. В результате травмы у него отекли жевательные мышцы, что и вызвало изменения в лице.

Актеры,Шон Дуркин,Зак Эфрон,
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