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44 минуты назад

Мэттью Перри негативно высказался о звезде "Матрицы" Киану Ривзе

Мария Иглина

Звезда популярного американского сериала "Друзья" Мэттью Перри в своих новых мемуарах "Друзья, любовники и большая ужасная вещь" вспомнил своих коллег и нелестно высказался об актере Киану Ривзе, которого многие знают по картине "Матрица". Слова Перри передает издание Page Six.

Звезда "Друзей" негативно высказался о Киану Ривзе
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

"Почему такие оригинальные мыслители, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще ходит среди нас?", — возмутился Перри.

В своем первом полнометражном фильме "Одна ночь из жизни Джимми Рирдона" актер снимался вместе с Ривером Фениксом (братом Хоакина Феникса), который умер в 23 года от передозировки запрещенных веществ.

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В своих мемуарах Перри описывает его как человека "красивого внутри и снаружи, слишком красивого для этого мира".

Стоит отметить, что звезда "Друзей" и Киану Ривз никогда не снимались в одном проекте. Возможно, Перри намекает читателям, что Ривз также злоупотребляет запрещенными веществами, но при этом все еще жив.

Ранее звезда "Друзей" рассказал, как чуть не умер из-за зависимостей.

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