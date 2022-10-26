Звезда "Друзей" негативно высказался о Киану Ривзе

Звезда популярного американского сериала "Друзья" Мэттью Перри в своих новых мемуарах "Друзья, любовники и большая ужасная вещь" вспомнил своих коллег и нелестно высказался об актере Киану Ривзе, которого многие знают по картине "Матрица". Слова Перри передает издание Page Six.

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"Почему такие оригинальные мыслители, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще ходит среди нас?", — возмутился Перри.

В своем первом полнометражном фильме "Одна ночь из жизни Джимми Рирдона" актер снимался вместе с Ривером Фениксом (братом Хоакина Феникса), который умер в 23 года от передозировки запрещенных веществ.

В своих мемуарах Перри описывает его как человека "красивого внутри и снаружи, слишком красивого для этого мира".