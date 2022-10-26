Звезда "Друзей" негативно высказался о Киану Ривзе

Звезда популярного американского сериала "Друзья" Мэттью Перри в своих новых мемуарах "Друзья, любовники и большая ужасная вещь" вспомнил своих коллег и нелестно высказался об актере Киану Ривзе, которого многие знают по картине "Матрица". Слова Перри передает издание Page Six.
"Почему такие оригинальные мыслители, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще ходит среди нас?", — возмутился Перри.
В своем первом полнометражном фильме "Одна ночь из жизни Джимми Рирдона" актер снимался вместе с Ривером Фениксом (братом Хоакина Феникса), который умер в 23 года от передозировки запрещенных веществ.
В своих мемуарах Перри описывает его как человека "красивого внутри и снаружи, слишком красивого для этого мира".
Стоит отметить, что звезда "Друзей" и Киану Ривз никогда не снимались в одном проекте. Возможно, Перри намекает читателям, что Ривз также злоупотребляет запрещенными веществами, но при этом все еще жив.