Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
52 минуты назад

Актер Дмитрий Ульянов из-за ошибки Петра Тодоровского чуть не потерял слух

Слово и Дело

Съемки фильма «Риорита» чуть не закончились трагически для актера Дмитрия Ульянова. Причиной стала ошибка режиссера Петра Тодоровского.

Ульянов из-за ошибки Тодоровского чуть не потерял слух
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

В процессе съемок должны были звучать выстрелы, но Ульянову забыли заткнуть уши. В результате, актер получил контузию. Тодоровский испытывал чувство вины и понимал, что ощутил Ульянов, поделился актер во время программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Тодоровского самого контузило во время Великой Отечественной войны.

Дмитрий Ульянов признался, что несмотря на то, что избежал глухоты, сегодня он не улавливает высокие частоты. Звезда фильма «72 метра» не сокрушается по этому поводу, радуясь что все-таки слышит.

Актеры,Судьба человека,Дмитрий Ульянов,Петр Тодоровский,Борис Корчевников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители