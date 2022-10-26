Ульянов из-за ошибки Тодоровского чуть не потерял слух

Съемки фильма «Риорита» чуть не закончились трагически для актера Дмитрия Ульянова. Причиной стала ошибка режиссера Петра Тодоровского.
В процессе съемок должны были звучать выстрелы, но Ульянову забыли заткнуть уши. В результате, актер получил контузию. Тодоровский испытывал чувство вины и понимал, что ощутил Ульянов, поделился актер во время программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Тодоровского самого контузило во время Великой Отечественной войны.
Дмитрий Ульянов признался, что несмотря на то, что избежал глухоты, сегодня он не улавливает высокие частоты. Звезда фильма «72 метра» не сокрушается по этому поводу, радуясь что все-таки слышит.