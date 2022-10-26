Ульянов из-за ошибки Тодоровского чуть не потерял слух

Съемки фильма «Риорита» чуть не закончились трагически для актера Дмитрия Ульянова. Причиной стала ошибка режиссера Петра Тодоровского.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

В процессе съемок должны были звучать выстрелы, но Ульянову забыли заткнуть уши. В результате, актер получил контузию. Тодоровский испытывал чувство вины и понимал, что ощутил Ульянов, поделился актер во время программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Тодоровского самого контузило во время Великой Отечественной войны.