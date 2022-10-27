Звезда «Хроник Нарнии» чуть не лишилась руки

27-летняя британская актриса Джорджи Хенли, известная по роли Люси Певенси в «Хрониках Нарнии», рассказала, что чуть не умерла из-за редкой бактериальной инфекции.

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Сыгравшая Люси Певенси в «Хрониках Нарнии» Джорджи Хенли рассказала в соцсетях, что в 18 лет заразилась некротическим фасциитом. Данная инфекция поражает соединительные ткани. На фоне этого недуга Хенли могла лишиться конечности.

«Чтобы предотвратить ампутацию моей левой кисти и руки, мне провели сложные операции с использованием кожных трансплантатов, оставившие мне шрамы», — вспомнила Джорджи.

По ее словам, она чуть не умерла из-за болезни, которая «нанесла ущерб всему ее телу».

Знаменитость добавила, что на реабилитацию ушло много времени. Долгое время Хенли скрывала шрамы. Актриса боялась потерять работу из-за дефектов, поэтому на съемочных площадках носила одежду с длинными рукавами и брюки с карманами, куда прятала руки.