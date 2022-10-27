Звезда "Тора" впервые стал отцом

«Тому и Зави нравится быть родителями, и они полны радости. Они столкнулись с несколькими проблемами в роли родителей — мало спят и очень взволнованы», — сообщил источник, приближенный к звездной семье. Сами актеры никак не прокомментировали новость о рождении ребенка.

Незадолго до этого звезда «Мстителей» официально подтвердил помолвку с Зави Эштон, слухи о которой появились в марте этого года, а также заявил, что он очень счастлив. Актеры познакомились в 2019 году во время работы над постановкой «Предательство», где они играли мужа и жену. Хиддлстону и Эштон сразу же приписали роман, но слухи об их отношениях подтвердились лишь спустя два года, в сентябре 2021-го, когда целующуюся пару сняли папарацци.