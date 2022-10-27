Джонни Депп может появиться в шестой части «Пиратов Карибского моря»

Американские таблоиды со ссылкой на свои источники сообщают о тайных переговорах актера Джонни Деппа и компании Disney о возвращении артиста к культовой роли Джека Воробья.

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Якобы уже готовые черновики сценариев шестой части франшизы были написаны уже под Деппа, и нужно лишь его согласие, чтобы материал привести в порядок.

Сообщается, что ради этой роли актер даже готов забыть свою обиду на студию, когда Disney отстранила его от работы в ходе судебного процесса с Эмбер Херд.

Но из этой истории Депп вышел победителей, чем вновь приобрел благосклонность продюсеров.

Единственным камнем преткновения может стать давнее заявление актера после своего отстранения, когда он пообещал больше никогда не сниматься в «Пиратах Карибского моря».