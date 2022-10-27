Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
2 часа назад

Джонни Депп может появиться в шестой части «Пиратов Карибского моря»

Inc-News

Американские таблоиды со ссылкой на свои источники сообщают о тайных переговорах актера Джонни Деппа и компании Disney о возвращении артиста к культовой роли Джека Воробья.

Джонни Депп может появиться в шестой части «Пиратов Карибского моря»
Фото: Inc-NewsInc-News

Якобы уже готовые черновики сценариев шестой части франшизы были написаны уже под Деппа, и нужно лишь его согласие, чтобы материал привести в порядок.

Сообщается, что ради этой роли актер даже готов забыть свою обиду на студию, когда Disney отстранила его от работы в ходе судебного процесса с Эмбер Херд.

Но из этой истории Депп вышел победителей, чем вновь приобрел благосклонность продюсеров.

Единственным камнем преткновения может стать давнее заявление актера после своего отстранения, когда он пообещал больше никогда не сниматься в «Пиратах Карибского моря».

А если и согласится, не менее чем за триста миллионов долларов. Такой гонорар Disney точно ему не предложит. Так что, ждем развязки

Актеры,Джонни Депп,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители