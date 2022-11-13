Советские актеры, которые умерли в одиночестве

Слава и популярность не могут застраховать людей от забвения. Не секрет, что профессия актера очень хрупкая, и к закату дней известность начинает сходить на “нет”, и случается такое, что некогда известные люди остаются забытыми и умирают в одиночестве, потому что никто про них не вспоминает. О советских актерах, умерших в одиночестве, — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Анна Каренина" Кадр из фильма "Анна Каренина"

Татьяна Самойлова

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Народная артистка России прославилась благодаря роли в киноленте “Летят журавли”. Благодаря этой картине она стала звездой в СССР, а также получила “Золотую пальмовую ветвь” в Каннах. До сих пор она остается единственной советской и российской актрисой, чей отпечаток запечатлен на набережной Круазетт. После этого она начала получать приглашения от западных режиссеров, но работать за границу ее не пустили, и с экранов она пропала.

Еще одной ее звездной работой была главная роль в фильме “Анна Каренина”, и с тех пор актриса играла лишь второстепенные и эпизодические роли. Ее сын уехал в США, а сама она жила в квартире на Тверской. В последние годы жизни актриса выходила из дома и регулярно терялась, но ее искали лишь сотрудники благотворительных организаций. Она скончалась в день своего 80-летия с ишемической болезнью сердца и гипертонией.

Тамара Носова

Актриса преимущественно работала в театре, но многие зрители знали ее по эпизодическим комедийным ролям. Она снималась в таких фильмах, как “Королевство кривых зеркал”, “Свадьба в Малиновке”, “Здравствуйте, я ваша тетя” и других. Она трижды была замужем, и все браки были неудачными. После того, как в 1982 году умерла ее мать, она замкнулась в себе и стала вести затворнический образ жизни.

В последние годы жизни ее часто видели в социальной столовой и не платила за квартиру. Также у нее развилась болезнь накопительства, поэтому в ее жилище было много старого хлама. Весной 2007 года у нее случился инсульт, и ее нашли лишь спустя несколько дней в ее собственной квартире, когда по ней бегали крысы и тараканы. Ее единственный родственник — племянник отправил ее в больницу, где она скончалась спустя две недели.

Наталья Кустинская

Красавице из советских комедий пророчили главные роли, но в какой-то момент она перестала быть востребована у режиссеров и переехала в квартиру поменьше. Однако даже после этого она ждала предложений о роли.