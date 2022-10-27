Выяснилась судьба актеров из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Стала известна дальнейшая жизнь ведущих артистов из сериала «Улицы разбитых фонарей», который транслировался на канале НТВ.
Сериал выходил на протяжении 16 сезонов. Последний эпизод картины появился на экранах 22 декабря 2017 года. Основные актеры получили известность благодаря участию в многосерийном проекте. РБК выяснила, чем звезды сериала занимаются спустя 24 года.
Алексей Нилов исполнил роль капитана милиции Андрея Ларина. После проекта актер стал вице-президентом межрегиональной публичной организации содействия развитию культуры и спорта «Берег».
Карьера Александра Половцева получила скачок из-за сериала. Он снялся в кинокартинах «Кука», «Лед», «Елки 1914» и других. Даже сейчас артист продолжает работать в киносфере. Зрители знают звезду в качестве майора Олега Соловца.
Александр Лыков раньше всех покинул «Улицы разбитых фонарей». Он сыграл капитана милиции Владимира Казанцева, с которым последняя серия вышла в ноябре 1999 года. Лыков не хотел ассоциироваться только с этим персонажем.