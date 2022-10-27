Выяснилась судьба актеров из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Стала известна дальнейшая жизнь ведущих артистов из сериала «Улицы разбитых фонарей», который транслировался на канале НТВ.

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Сериал выходил на протяжении 16 сезонов. Последний эпизод картины появился на экранах 22 декабря 2017 года. Основные актеры получили известность благодаря участию в многосерийном проекте. РБК выяснила, чем звезды сериала занимаются спустя 24 года.

Алексей Нилов исполнил роль капитана милиции Андрея Ларина. После проекта актер стал вице-президентом межрегиональной публичной организации содействия развитию культуры и спорта «Берег».

Карьера Александра Половцева получила скачок из-за сериала. Он снялся в кинокартинах «Кука», «Лед», «Елки 1914» и других. Даже сейчас артист продолжает работать в киносфере. Зрители знают звезду в качестве майора Олега Соловца.