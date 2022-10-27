Мэттью Перри объяснил, почему пожелал смерти Киану Ривзу

Голливудский актер Мэтью Перри сделал заявление для издания Deadline относительно своих недавних комментариев о Киану Ривзе.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Так, многих удивило резкое высказывание Перри в своих мемуарах "Друзья, любовники и большая ужасная вещь":

«Почему такие оригинальные гении, как Ривер Феникс и Хит Леджер, умирают, а Киану Ривз все еще ходит среди нас?».

Теперь же Мэтью Перри объяснил, что тогда выбрал случайное имя.

«На самом деле я большой поклонник Киану», — говорится в заявлении Перри. «Я просто выбрал случайное имя, моя ошибка. Я прошу прощения. Вместо этого я должен был использовать свое собственное имя».

Однако такое объяснение резких слов о Ривзе многим показалось странным, потому как конкретно он упоминается в нескольких отрывках книги как актер, который «все еще ходит среди нас».