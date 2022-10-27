Звезда "Сопрано" снимется в гангстерской драме с Де Ниро

Американская актриса Кэтрин Нардуччи примет участие в гангстерской драме «Умники» с Робертом Де Ниро. Об этом сообщает Deadline.
Режиссер картины — Барри Левинсон, известный по проектам «Человек дождя», «Донни Браско», «Тутси». Сценарист — Николас Пиледжи, написавший «Славных парней» Мартина Скорсезе.
Картина основана на реальных событиях. Она повествует об американских мафиози итальянского происхождения — Вито Дженовезе и Фрэнке Костелло, и их противостоянии. Де Ниро исполнит обоих героев. Нардуччи сыграет жену Вито Анну Дженовезе.
Отмечается, что компания Warner Bros. ведет переговоры с актрисой Деброй Мессинг. Артистка может сыграть супругу Костелло.