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1 час назад

Звезда "Сопрано" Кэтрин Нардуччи снимется в гангстерской драме с Робертом Де Ниро

Газета.Ru

Американская актриса Кэтрин Нардуччи примет участие в гангстерской драме «Умники» с Робертом Де Ниро. Об этом сообщает Deadline.

Звезда "Сопрано" снимется в гангстерской драме с Де Ниро
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Режиссер картины — Барри Левинсон, известный по проектам «Человек дождя», «Донни Браско», «Тутси». Сценарист — Николас Пиледжи, написавший «Славных парней» Мартина Скорсезе.

Картина основана на реальных событиях. Она повествует об американских мафиози итальянского происхождения — Вито Дженовезе и Фрэнке Костелло, и их противостоянии. Де Ниро исполнит обоих героев. Нардуччи сыграет жену Вито Анну Дженовезе.

Отмечается, что компания Warner Bros. ведет переговоры с актрисой Деброй Мессинг. Артистка может сыграть супругу Костелло.

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