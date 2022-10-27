Звезда "Сопрано" снимется в гангстерской драме с Де Ниро

Американская актриса Кэтрин Нардуччи примет участие в гангстерской драме «Умники» с Робертом Де Ниро. Об этом сообщает Deadline.

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Картина основана на реальных событиях. Она повествует об американских мафиози итальянского происхождения — Вито Дженовезе и Фрэнке Костелло, и их противостоянии. Де Ниро исполнит обоих героев. Нардуччи сыграет жену Вито Анну Дженовезе.