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2 часа назад

Компания Marvel случайно раскрыла героиню Эмилии Кларк в сериале «Секретное вторжение»

Слово и Дело

Кинокомпания Marvel разместила в Сети GIF-изображение с персонажем Эмилии Кларк в сериале «Секретное вторжение», раскрыв его имя.

Компания Marvel случайно раскрыла героиню Эмилии Кларк
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Героиня Абигейл Бранд, которую исполняет звезда «Игры престолов», впервые появилась в третьей части франшизы «Удивительные Люди Икс» 2004 года. Она является спецагентом правительства США и главой организации «М.Е.Ч.» — подразделения «Щ.И.Т.», занимающегося контролем ипротивостоянием внеземным угрозам.

По происхождению героиня Кларк наполовину инопланетянка, знает внеземные языки и обладает экстрасенсорными способностями.

Премьера сериала «Секретное вторжение» запланирована на начало 2023 года и состоится на канале Disney+.

Актеры,Игра престолов,Эмилия Кларк,
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