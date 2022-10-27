Компания Marvel случайно раскрыла героиню Эмилии Кларк

Кинокомпания Marvel разместила в Сети GIF-изображение с персонажем Эмилии Кларк в сериале «Секретное вторжение», раскрыв его имя.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Героиня Абигейл Бранд, которую исполняет звезда «Игры престолов», впервые появилась в третьей части франшизы «Удивительные Люди Икс» 2004 года. Она является спецагентом правительства США и главой организации «М.Е.Ч.» — подразделения «Щ.И.Т.», занимающегося контролем ипротивостоянием внеземным угрозам.

По происхождению героиня Кларк наполовину инопланетянка, знает внеземные языки и обладает экстрасенсорными способностями.