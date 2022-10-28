Какая роль Гафта оказалась одной из самых сложных в его карьере

Актер, театральный режиссер и народный артист РСФСР Валентин Гафт тяжело вживался в роль криминального авторитета в советском фильме «Воры в законе».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Кинолента «Воры в законе» вышла на экраны в 1988 году. Буквально за год ее посмотрели порядка 40 млн человек. Гафт настолько вжился в роль преступника, что реальные бандиты приняли его за «своего». Однако за кадром осталась сложная работа актера, о которой не догадывались зрители.